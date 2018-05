En l’absence de Cristiano Ronaldo, ménagé, le Real Madrid s’est largement imposé lors de la venue du Celta de Vigo (6-0), samedi en Liga.

Un doublé de Gareth Bale (13e et 30e), un joli but d'Isco (32e) ainsi que réalisations en seconde période signées Achraf Hakimi (52e), Sergio Gomez contre son camp (74) et Toni Kroos (81e) ont fait le bonheur des Merengues.

La formation de Zinedine Zidane est assurée de finir 3e du classement avant la dernière journée, contre Villarreal.