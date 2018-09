Le Séville FC a réalisé une excellente opération dimanche, passant de la 14e à la 7e place grâce à sa large victoire sur la pelouse de Levante (2-6).

Auteur d’un doublé jeudi contre le Standard de Liège en Ligue Europa, Wissam Ben Yedder a cette fois été l’auteur d’un triplé en première période (11e, 35e et 45e), avant de délivrer une passe décisive à Pablo Sarabia pour le sixième et dernier but des visiteurs (59e).