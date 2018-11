Liga: Stuani flambe encore

Gérone a réalisé une excellente opération en s’imposant sur le terrain de l’Espanyol (1-3), dimanche, dans le cadre de la 13e journée de Liga.

Christian Stuani s’est offert un doublé d’entrée de la tête (4e et 6e) et passe leader du classement des buteurs (10 réalisations). Entré en fin de match à la place de l’Uruguayen, Seydou Doumbia a inscrit son premier but de la saison (90e).

La formation barcelonaise, malgré un 8e but de Borja Iglesias (74e), reste 5e, avec un point de plus que le Real et Girona.