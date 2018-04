Liga: Séville accroche Villarreal au terme d'un match fou

Quatre buts, deux exclusions, un penalty raté, un bijou de N'Zonzi, le match entre Séville (7e) et Villarreal (6e) a tenu ses promesses ce samedi après-midi en Liga (2-2, 33e j.). C'est d'abord Villarreal qui a ouvert le score, grâce à Raba (22e), avant que Bacca ne double la mise en seconde période (68e), quelques instants après l'exclusion de Ben Yedder (62e). Le Sous-marin jaune a également été réduit à dix, avec ce carton rouge pour Costa (76e), et Nolito (78e) puis N'Zonzi (82e) ont permis aux Andalous de grappiller un point précieux. Au classement, Séville reste à un petit point de Villarreal alors que le Betis (5e) possède quatre et cinq points d'avance sur ses deux poursuivants avec le même nombre de matches joués.