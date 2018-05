Liga: Levante humilie le Barça

Barcelone a vécu un calvaire sur la pelouse de Levante (5-4), ce dimanche lors de la 37e journée de Liga. Privés de Lionel Messi mais aussi de Samuel Umtiti, les Catalans ont été dominés dans les grandes largeurs par le 15e du classement.

Emmanuel Boateng s'est fendu d'un triplé (9e, 30e et 49e), Enis Bardhi d'un doublé (46e et 56e). Du côté du Barça, seul Philippe Coutinho a brillé en frappant trois fois (38e, 59e et 64e). Luis Suarez a transformé un penalty (71e). Titulaire, Ousmane Dembélé a déçu, cédant sa place à l'heure de jeu à Paco Alcacer et ne participant pas à la tentative de remontée de son équipe.

Déjà champions, les partenaires de Lucas Digne, resté sur le banc, clôtureront leur saison au Nou Camp contre la Real Sociedad, dans une semaine.