Liga: L'Espanyol gagne à Bilbao

C'est une saison compliquée qui se termine pour l'Athletic Bilbao... Ce dimanche après-midi, en match décalé de la 38e et dernière journée de Liga, les Basques ont concédé un nouveau revers à domicile (0-1), cette fois au crédit de l'Espanyol de Barcelone, qui a fait la différence en début de match par David Lopez (9e).

Les coéquipiers d'Aritz Aduriz terminent donc au 16e rang du classement final, deux places plus loin que des Catalans qui auront au final empoché six points de plus que leurs victimes du jour.