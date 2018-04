Voilà un point qui arrange tout le monde. L'Espanyol Barcelone et Alaves, deux formations pas encore mathématiquement sauvées mais avec une avance plutôt confortable par rapport à la zone rouge, se sont séparées sur un match nul et vierge (0-0) dimanche. Ce point du match nul, décerné dans le cadre de la 30e journée de Liga, offre respectivement 15 et 11 points de marge aux deux équipes face au premier relégable, Las Palmas.