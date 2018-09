Le Real Madrid a provisoirement pris la tête de la Liga, samedi, grâce à sa victoire (1-0) à domicile contre l'Espanyol Barcelone. Les joueurs de Julen Lopetegui n'ont pas été rayonnants et ont fait la différence grâce à un but de Marcos Asensio en fin de première période (41e). A la faveur de ce succès, auquel ont participé Karim Benzema et Raphaël Varane, les Madrilènes prennent un point d'avance sur le FC Barcelone, qui sera en action dimanche face à Girona.