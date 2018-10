En mal de points cette saison, le Rayo Vallecano et l’Athletic Bilbao ne sont pas plus avancés après leur match en retard de la 3e levée de Liga joué ce mercredi soir. Alors que Pozo a ouvert la marque en faveur du Rayo (23e), les Basques ont répliqué par Muniain en seconde période (66e). Les deux clubs restent ainsi en queue de peloton, aux 19e et 17e rangs respectivement, avec 6 et 9 unités au compteur après neuf journées de championnat.