Liga: Le Betis et Bilbao dos à dos

Le Betis Séville et l'Athletic Bilbao n'ont pu se départager (2-2) dimanche, dans le cadre de la 5e journée de Liga. Les Basques ont mené de deux buts après un début de match canon marqué par des réalisations d'Inaki Williams (7e) et de Raul Garcia (18e). L'expulsion de Markel Susaeta avant la pause (45e) a bien aidé les Andalous à revenir dans cette partie, grâce à des buts de Marc Bartra (51e) et Sergio Canales (68e). Les deux équipes sont également dos à dos au classement avec 6 points aux 11e et 12e places.