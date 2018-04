Vainqueur sur la pelouse de La Corogne (2-4), ce dimanche en match décalé de la 35e journée de Liga, Barcelone est champion d'Espagne. Les Catalans ne peuvent plus être rejoints par l'Atlético de Madrid ou le Real.

Après l'ouverture du score de Coutinho (7e), un triplé de Messi a délivré le Barça (38e, 82e et 85e) puisque Perez (40e) et Colak (64e) avaient égalisé pour le Deportivo. Ousmane Dembélé et les siens offrent un 25e titre de champion au FCB. Son adversaire est relégué.