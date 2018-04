La Corogne n'a pas encore renoncé à l'idée de se maintenir en Liga.

Samedi soir lors de la 32e journée de Liga, le club galicien s'est imposé sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (2-3), grâce à un doublé d'Adrian (6e et 14e) et un but de Borja (53e). Les Basques avaient réduit le score grâce à Raul Garcia (48e) et Susaeta (72e).

Au classement, La Corogne est 18e à cinq points du 17e, Levante, qui se déplace sur la pelouse de l'Atletico Madrid dimanche. L'Athletic Bilbao est 13e.