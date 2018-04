Getafe est allé s'imposer à Eibar (0-1), ce samedi après-midi, pour le compte de la 34e journée de LaLiga. Le seul et unique but du match a été inscrit par l'Uruguayen Mathias Olivera, de la tête (23e). Au classement provisoire, Getafe, un promu désormais huitième, revient à trois points de la sixième place qualificative pour la prochaine C3 et actuellement occupée par Villarreal. Eibar reste douzième.