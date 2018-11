Liga: Alavés craque à Eibar

Troisième de la Liga au coup d’envoi, Alavés est tombé sur le terrain d’Eibar (2-1), ce samedi, à l’occasion de la 11e journée de championnat, en encaissant un but fatal dans les arrêts de jeu.

Manu Garcia (1-0, 4e) avait ouvert le score pour le Deportivo, avant que Joan Jordan (1-1, 69e) égalise en seconde période. C’est finalement Pape Diop (2-1, 90+1e) qui a donné les 3 points aux locaux en toute fin de partie, marquée également par une expulsion de chaque côté.

Alavés ne profite pas du faux pas de l’Atlético Madrid sur le terrain de Leganés (1-1) et reste provisoirement 3e du classement, sous la menace de Séville et de l’Espanyol qui affronteront respectivement la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao.