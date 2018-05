Les révélations d’Iniesta sur sa dépression

Alors au sommet du football mondial, Andrès Iniesta n’en a pas moins été victime de dépression en 2009 et 2010 malgré les sacres du Barça ou la victoire de l’Espagne en Coupe du monde en 2010. La faute au décès de son ami Dani Jarque, victime en août 2009 d’une crise cardiaque alors qu’il évoluait à l’Espanyol Barcelone.

"Tu sens que tu n'es pas toi, que tu ne profites pas des choses,. Que les personnes qui t'entourent sont de simples personnes. Tu n'as ni sentiments, ni passions. Tu te vides de l'intérieur et il y a un moment où tu te rends compte que tu ne peux plus, a-t-il confié au micro de l’émission El Hormiguero. J'avais la capacité de voir que j'avais besoin de quelqu'un pour sortir de cette situation. Ce qui est important, c'est qu'en cette période je n'ai jamais perdu l'illusion. Je suis allé au cinéma avec ma femme et avant que le film commence, j'ai dû partir parce que je ne pouvais pas le supporter."