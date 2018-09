Les gardiens font le show à Madrid

Luka Modric, Raphaël Varane et Antoine Griezmann, tous finalistes de la Coupe du monde et vainqueurs d'une coupe d'Europe, sont trois candidats très sérieux au Ballon d'Or 2018. Ils se retrouvaient sur la pelouse de Santiago-Bernabeu, ce samedi soir pour le très attendu derby de Madrid. Mais les deux gardiens ont volé la vedette aux trois stars et le choc entre le Real et l'Atlético a accouché d'une souris (0-0).

Dans un match fermé, la plus belle occasion de la partie est à mettre au crédit d'Antoine Griezmann. Mais l'attaquant français, lancé en profondeur côté gauche, a perdu son duel seul devant Thibaut Courtois. Le portier belge a usé de toute son envergure pour laisser le moins de place possible à "Grizi". Et c'est de la tête qu'il a détourné le ballon piqué du tricolore (18e). Le gardien de 26 ans a même réédité un arrêt décisif sur une situation similaire, cette fois devant Diego Costa, lancé par Griezmann (37e).

Celui qui a porté les couleurs des deux clubs est certainement l'homme du match mais son homologue s’est aussi distingué. Jan Oblak a jailli dans les pieds de Marco Asensio pour, également, remporter un face à face crucial, sur une ouverture lumineuse de Kroos (66e). Le Slovène s'est aussi montré très sûr devant Daniel Carvajal (77e). Avec ce partage de points, le club merengue est deuxième du classement, à hauteur du leader le Barça. Séville est troisième et les Colchoneros quatrièmes à deux longueurs. Le futur Ballon d'Or, lui, reste toujours inconnu.