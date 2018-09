Le Real voit rouge !

Tout de rouge vêtu ce mercredi soir, le Real Madrid a manqué une belle occasion de prendre seul le maillot rouge de leader de la Liga lors de son déplacement à Séville, mercredi. Après la défaite du Barça à Leganés (3-0), les Merengues ont également enregistré leur première défaite en Liga et restent donc dauphins, avec le même nombre de points que les Blaugranas, mais une moins bonne différence de buts. Le problème, c'est que la Casa blanca a tourné comme un soleil dans l'arène sévillane (3-0).

La formation de Julen Lopetegui ne s’est jamais relevée d’une entame de rencontre incroyable de la part des Andalous. Une perte de balle de Casemiro amenait l’ouverture du score, signée André Silva (17e), et ce même buteur portugais doublait la mise à la suite d’une contre-attaque dans la foulée (21e). La passivité du bloc emmené par Raphaël Varane était criante sur le troisième but signé Wissam Ben Yedder, tout seul devant Thibaut Courtois pour conclure (39e).

Le but de Ben Yedder:

Ce Real a surtout été méconnaissable dans le jeu, Toni Kroos et surtout Luka Modric étant en toute petite forme. Gareth Bale fut bien le seul à se montrer dangereux et, malheureusement pour le Gallois, il a touché du bois (23e) et a perdu son face-à-face contre l’étonnant Tomas Vaclik (61e). Karim Benzema, lui, n’a touché que 30 petits ballons en 58 minutes de jeu, avant de céder sa place à Mariano Diaz. Le pire, dans tout ça, c’est que le Real a perdu Marcelo sur blessure (77e), à seulement trois jours du derby contre l’Atlético, samedi à Bernabéu.