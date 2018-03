Le Real vainqueur sans Ronaldo

Il a beau marquer à tous les matches (ou presque), Cristiano Ronaldo n'est pas forcément indispensable. Le Real Madrid s'est imposé sans lui sur la pelouse de Las Palmas (0-3), ce samedi lors de la 30e journée de Liga.

Un succès rendu possible par le doublé de Gareth Bale (26e et 51e s.p.). "CR7" n'était pas le seul joueur laissé au repos par Zinédine Zidane puisque Marcelo et Toni Kroos n'ont pas fait le déplacement, tout comme Isco et Sergio Ramos (blessés), tous préservés dans l'optique de la Ligue des champions et du déplacement à Turin en quart de finale aller, mardi. Laborieux dans le jeu, Karim Benzema a tout de même inscrit le deuxième but de la partie via un penalty (39e). Le Français était capitaine à l'occasion de sa 400e apparition sous le maillot merengue.

Troisième du classement, le Real Madrid revient provisoirement à une longueur de l'Atlético de Madrid, deuxième. De bon augure à une semaine du derby contre les Colchoneros. En ménageant ses cadres, "ZZ" est prêt à défendre sa couronne européenne tout en gardant la deuxième place du classement en ligne de mire.