Le Real termine sur un nul à Villareal

A une semaine de sa 3e finale de Ligue des champions consécutive face à Liverpool, le Real Madrid a été tenu en échec (2-2) ce samedi, sur la pelouse de Villareal.

Un match de la 38e et dernière journée de Liga que les Madrilènes auront dominé de la tête et des épaules en première période grâce à l'ouverture du score précoce, signée Gareth Bale (11e). Si sa cote chez les Merengue et sa valeur marchande sur le marché des transferts sont, paraît-il, en chute libre, le Gallois conserve une belle technique, notamment dos au but, qui lui permet, sur un service de Luka Modric, de montrer la voie à ses partenaires. La suite, c'est un but du break au tableau noir qu'Isco initie d'une ouverture au cordeau pour Marcelo, dont le centre fouetté de l'extérieur du pied est une offrande délicieuse pour le 26e but de la saison de Cristiano Ronaldo, inscrit de la tête (11e, 32e).

On se dit qu'il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Et les mauvaises langues ne manqueront pas de pointer la rentrée en jeu de Karim Benzema, à l'heure de jeu, comme le signal d'un gros coup de pompe pour ce Real, dont la défense, où Raphaël Varane et... Lucas Zidane étaient titulaires, va craquer dans la dernière demi-heure sur des buts de Roger Martinez (70e) et Samu Castillejo (85e).

Au classement de cette saison à oublier sur le front du championnat, Madrid échoue donc sur la 3e marche du podium. Mais l'essentiel est aillleurs, du côté de Kiev face aux Reds.