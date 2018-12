Le Real se fâche

Le Père Noël est déjà passé à Madrid ! Ou plutôt les Rois Mages, comme le veut la tradition espagnole. A peine décembre entamé, Valence est arrivée à Santiago-Bernabeu avec une hotte pleine de cadeaux. Fragilisé ces dernières semaines, le Real Madrid en a bien profité (2-0), ce samedi lors de la 14e journée de Liga.

Daniel Wass n'a pas tardé avec une première offrande d'entrée sur un centre de Nacho, d'un tête à bout portant dans son propre but (8e). Si Valence a eu bien du mal à exister, le club merengue n'a pas pour autant multiplié les occasions. Lancé à la place de Kevin Gameiro, Michy Batshuayi était en situation idéale pour égaliser mais il a tiré sur Thibaut Courtois (78e). Lucas Vazquez a sanctionné ce deuxième cadeau de la soirée quelques instant plus tard en validant le succès madrilène sur un service de Karim Benzema (83e).

Isco a joué

L'attaquant Français a disputé l'intégralité du match, comme Raphaël Varane en défense centrale. "C'était important de renouer avec la victoire en championnat parce que cette Liga est difficile, a assuré le Tricolore au micro de beIN SPORTS. Les équipes sont de plus en plus fortes. On a montré du caractère. Je me sens bien, en jambes. J'essaie d'aider l'équipe par des courses, des actions collectives et individuelles mais l'essentiel c'est de gagner."

Avec ces trois points précieux, la formation de Santiago Solari revient provisoirement à la cinquième place du classement, à trois longueurs de Séville le leader. Mais les autres formations du haut de tableau n'ont pas encore joué. Isco, qu'on annonce brouillé avec son entraîneur, est même entré en jeu à 10 minutes de la fin. La magie de Noël.