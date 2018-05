Le Real présente son nouveau maillot

Sacré champion d'Europe pour la 13e fois de son histoire, samedi soir à Kiev aux dépens de Liverpool (3-1), le Real Madrid a dévoilé ce mardi sur les réseaux sociaux son nouveau maillot pour la saison à venir (2018-2019).

Pas de surprise du côté du club merengue, avec une tenue toujours d'un blanc immaculé. Seule petite innovation, un bouton au niveau du col. Le maillot extérieur sera quant à lui noir, avec les fameuses trois bandes de l'équipementier de couleur grise. Le col sera en V.

