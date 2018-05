Le Real n'est pas prêt

Deux matches et deux victoires ! Le retour de Joaquin Caparros à Séville est pour le moment une franche réussite. Le club andalou a réussi une belle opération au classement en dominant (3-2) un Real Madrid amoindri (Ronaldo, Bale, Carvajal, Varane et Modric, pour ne citer qu'eux, n'étaient pas dans le onze) et déjà tourné vers le dernier rendez-vous phare de sa saison.

C'est une équipe d'un tout autre niveau qui devra se présenter à Kiev le 26 mai prochain. Car sur la pelouse de Sanchez-Pizjuan, ce n'est pas un finaliste de Ligue des champions que l'on a vu, mais une formation dépassée dans l'envie, l'agressivité et l'efficacité. Certes, les Andalous avaient en ligne de mire un objectif déjà atteint depuis longtemps par les Madrilènes en championnat, à savoir un billet pour une coupe d'Europe. Mais ça n'explique pas la relative facilité avec laquelle Wissam Ben Yedder et ses camarades ont dominé ce match.

Ben Yedder buteur, N'Zonzi passeur

Ben Yedder, justement, récompensait la confiance accordée par son nouveau coach en prenant le dessus sur Ramos avant de tromper Casilla entre les jambes (1-0, 26e). Le latéral Layun, bien placé pour profiter d'une offrande de Steven N'Zonzi (2-0, 45e), doublait la mise avant la pause. Le Real aurait pu réduire l'écart plus tôt si le penalty de Sergio Ramos n'avait pas heurté la barre juste avant l'heure de jeu (58e). Fort logiquement, les Sévillans triplaient la mise avec beaucoup de réussite, sur un centre tendu de Mercado taclé dans ses propres filets par Ramos (3-0, 84e). Ce dernier sauvait l'honneur sur un nouveau penalty dans le temps additionnel (3-2, 90e+5), après un but de la tête de Borja Mayoral (3-1, 87e) entré en jeu un peu plus tôt et plus efficace que le fantomatique Karim Benzema.

A la faveur de ce succès, Séville revient à trois points de Villarreal, premier qualifié virtuel direct pour la phase de poules de la Ligue Europa. Au vu de la tournure que prenait la fin de saison sous les ordres de Vincenzo Montella, la direction du club peut se féliciter d'avoir tenté le fameux choc psychologique.