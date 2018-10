Le Real Madrid attend la Ligue des champions avec impatience

Pas au mieux en championnat malgré la première place au classement ex-aequo avec le Barça, le Real Madrid retrouve son terrain de jeu favori, la Ligue des champions, avec impatience. Ainsi, malgré le dernier match nul concédé face à l'Atlético Madrid (0-0), Julen Lopetegui positive. "L'équipe est dans un état d'esprit fantastique, avec beaucoup d'énergie. C'est un match de Ligue des champions. Tout est ouvert, on joue contre une grande équipe sur son terrain. Quand la musique de cette compétition résonne, la motivation est maximale. On est sûrs qu'avec nos ressources, on sera capable d'atteindre l'objectif", a-t-il déclaré en conférence de presse.