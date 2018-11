Le FC Séville laisse s'échapper le Barça

Au lendemain de la victoire à l'arraché du Barça sur la pelouse du Rayo Vallecano (3-2), le FC Séville, son dauphin, n'a pas connu la même réussite lors de son déplacement ce dimanche, à Anoeta, pour y affronter la Real Sociedad et doit se contenter d'un partage des points sans but (0-0). Les Andalous ont pourtant cru ouvrir le score par Luis Muriel à la 23e minute de jeu, mais la VAR a justement refusé ce but pour un hors-jeu. Et les Sévillans doivent se contenter d'un point, qui ne leur permet que de revenir à 4 points du leader barcelonais.

Dans l'autre match de la 11e journée de Liga, joué dans le même temps, la lanterne rouge Huesca pensait tenir une précieuse victoire sur son terrain grâce à Xabier Etxeita (50e), avant d'être rejointe au score dans les arrêts de jeu par Getafe sur un but de Jorge Molina (90e+1).