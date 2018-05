Le bel hommage de Sergio Ramos à Iniesta

Au lendemain du très chaud Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (2-2), l’heure est à l’apaisement.

Même pour le bouillant Sergio Ramos, qui a notamment eu maille à partir avec Luis Suarez et Lionel Messi au Camp Nou.

Le capitaine merengue a rendu un bel hommage sur Twitter à Andres Iniesta, son coéquipier en sélection espagnole, qui va quitter le club catalan pour rejoindre la Chine et dont il a récupéré le maillot: "Au-delà de ce qu’il s’est passé sur le terrain, on se souviendra de cette soirée comme celle du Clasico d’Iniesta. Tu vas nous manquer mon ami."

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh