Le Barça va changer de logo

Pour la douzième fois depuis 1899 et la création du club, le FC Barcelone va changer de logo. Jeudi, la formation catalane, sans crier gare, a dévoilé sur Twitter ce nouveau logo, qui va être soumis au vote des socios le 20 octobre prochain et pourrait être adopté dès la saison prochaine.

Sans être révolutionnaire, ce logo arbore un changement majeur: la disparation du sigle "FCB" ("Futbol Club Barcelona"), qui rappellerait trop celui d’un autre grand d’Europe, le Bayern Munich, pour un club qui veut désormais être uniquement appelé "FC Barcelone" ou "Barça".

En dehors de cette modification, on notera également, sur ce logo plus épuré, le passage de sept à cinq rayures blaugrana. Un nouveau logo qui serait pour l’instant loin de faire l’unanimité auprès des supporters catalans, à en croire un sondage réalisé par El Mundo Deportivo et les commentaires postés sous le tweet des champions d’Espagne.