Le Barça arrache le nul à Séville

L’horloge du stade indique la 88e minute de jeu. A côté, le public andalou peut lire FC Séville: 2 – FC Barcelone: 0. C’est la fête dans les travées de Ramon Sanchez-Pizjuan. Mais plus pour très longtemps… Pourtant, depuis le début de la rencontre, les Sévillans sont gâtés puisque leurs protégés, impeccables en défense, sont également dangereux offensivement.

Un premier but de Vazquez en fin de première période (1-0, 37e), un autre de Muriel en début de seconde période (2-0, 50e). C’est certain, les locaux vont réaliser l’exploit d’infliger une première défaite en championnat aux insolents leaders catalans. Une certitude qui tient donc jusqu’à cette fameuse 88e minute. Moment que choisit Suarez pour réduire l’écart d’une reprise acrobatique sur un corner mal dégagé par les locaux (2-1). Dans la foulée, Messi enfonce le clou et double la mise d’une frappe du gauche parfaite, décochée hors de la surface (2-2, 89e).

En l’espace d’un instant, le travail appliqué des Sévillans est réduit à néant. Et si le score est toujours de 2-2 au coup de sifflet final, le point du nul n’efface pas la frustration ni la détresse sur les visages andalous. Un nul en forme de défaite pour le FC Séville qui reste donc 6e (46 pts) tandis que le Barça, toujours leader, compte désormais 12 points d’avance sur son dauphin, l’Atletico Madrid.