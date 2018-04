De retour au Barça en début de saison, Gerard Deulofeu, prêté à Watford en janvier dernier, a été oublié lors de la célébration du titre de champion d'Espagne. Son nom ne figure pas sur les maillots et il s'en est ému sur les réseaux sociaux. "La Liga est aussi la mienne, non ?", a-t-il tweeté avec des photos de joie et celle du maillot de la célébration.

CAMPEONES LA LIGA 1/2 también es mía no..? @FCBarcelona_cat pic.twitter.com/Br5AG3H9ny — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) 29 avril 2018