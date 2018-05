La Liga - Real Madrid : Zidane annonce son départ !

Incroyable ! Zinédine Zidane a démissionné ! Le coach français vient de l'annoncer devant la presse, le tout quelques jours après avoir apporté au Real Madrid une 3ème Ligue des Champions de suite.

"J'ai pris la décision de ne pas continuer l'année prochaine, a confié ZZ devant les journalistes. Je sais que c'est un moment étrange pour tout le monde mais c'est la bonne décision. Après trois ans, un changement est nécessaire, un message différent. Je sais que beaucoup de personnes ne comprendront pas mais c'est le bon moment. Il était temps de changer, ainsi que pour les joueurs." Selon la presse espagnole, Zizou aurait fait part de sa décision à son président, Florentino Pérez, dans la nuit. Ce dernier, qui n'a pas caché être "choqué" lorsqu'il a appris la décision de son entraîneur, est donc déjà en quête d'un nouveau technicien.

Zinédine Zidane l’assure néanmoins, il ne fait pas ses adieux à la Casa Blanca, il reviendra un jour. "Bien sûr, ça peut être plus tard. Madrid m’a tout donné, je serai là, près de ce club toute ma vie", clame l’emblème des Galactiques des années 2000. Meneur de jeu de l’équipe de 2001 à 2006, il a ensuite été conseiller du président Pérez et directeur sportif, avant d'entraîner la Castilla à partir de juin 2014 et d'être promu en équipe première en janvier 2016. Son bilan est donc exceptionnel, avec trois Ligues des Champions remportées, la Liga 2017 ou encore deux Coupes du Monde des clubs.

Zidane, le roi d'Europe :