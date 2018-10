Depuis le début des années 2000, certains techniciens n'ont véritablement fait que passer au Real Madrid, ne restant que quelques matchs, ou une saison tout au plus. Carlos Queiroz, José Antonio Camacho, Vanderlei Luxemburg, Juan Ramon Lopez Caro, Fabio Capello, Bernd Schuster, Juande Ramos, Manuel Pellegrini ou Rafael Benitez n'ont ainsi pas forcément laissé une trace indélébile à la Maison blanche. Julen Lopetegui et ses quatorze matches dirigés ne laisseront pas non plus un souvenir impérissable au sein d'un club à l'histoire aussi riche. Car depuis ce mardi, c'est le chapitre, peut-être très provisoire, de Santiago Solari qui s'écrit.



L'ancien milieu de terrain offensif du Real ou de l'Atlético a dirigé son premier entraînement en fin de matinée et s'est soumis à ses obligations devant la presse. Tout sourire, l'Argentin a joué la décontraction, ne souhaitant pas non plus trop s'attarder dans cet exercice. La preuve en est, au moment d'évoquer son idée de jeu, voici ce qu'il a répondu: "L’idée, c'est d’aller à Melilla (16e de finale aller de Coupe du Roi mercredi, ndlr) et de jouer avec nos couilles". Le décor est planté. Santiago Solari est là pour officier dans l'urgence. "J'ai un groupe blessé, mais désireux d'inverser la situation. Il s'agit d'un groupe de champions et de guerriers. La situation n'est pas simple, mais le groupe est motivé", a-t-il assuré.

Pour l'heure, celui qui était en charge du Castilla reste un intérimaire, dans le cas où Florentino Pérez trouverait un technicien capable de reprendre le témoin en cours de saison. Mais inévitablement, le parallèle avec Zinédine Zidane, qui officiait au même poste que lui avant de rencontrer le succès que l'on sait, est revenu en pleine figure de Solari. "Laissez Zizou en paix... Il l'est l'un des symboles du Real Madrid. On ne peut pas décrire Zizou, vous devez le laisser seul dans sa grandeur", a répondu le Sud-Américain. Lui est focalisé sur le défi qui lui est proposé, que ce soit pour du court ou du plus long terme. "Je suis très enthousiaste. Travailler à Madrid est une grande opportunité, car le Real nous accepte dans sa grandeur et nous dépasse également", a-t-il rappelé. Un discours empreint d'humilité qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain coach français triple champion d'Europe...



Le premier entraînement de Solari :