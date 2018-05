Sergio Ramos figure parmi les appuis et les relais les plus forts de Zinédine Zidane au sein du vestiaire du Real Madrid. Et le capitaine du Real n'entend pas le laisser filer ! "On est ravi que ce soit lui qui mène ce bateau et on espère que ça va durer longtemps. Je pourrais te dire qu'il pourrait gagner et s'en aller mais je n'ai pas ce sentiment. Il est imprévisible mais je crois que quoi qu'il arrive, il va continuer", a expliqué Ramos à la Cadena Cope.