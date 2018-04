Il y a indéniablement eu deux Cristiano Ronaldo cette saison : le premier en manque de réussite et visiblement sur le déclin, qui a terminé 2017 avec 4 buts au compteur en Liga ; le second, carnassier dans la zone de vérité et en pleine forme, qui a déjà marqué 24 fois toutes compétitions confondues en 2018. Une seconde jeunesse qui s’explique en partie par une gestion intelligente de Zinédine Zidane.

L’entraîneur du Real Madrid a convaincu sa star qu’elle devait parfois se ménager pour rester plus longtemps au sommet. Mais "CR7" sait aussi très bien comment gérer son corps. Mesuré à plus de 2,30 mètres du sol, son retourné fantastique inscrit contre la Juventus, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, prouve à quel point sa condition physique est intacte, malgré ses 33 ans.

Un corps de... 23 ans !



Un âge qu’il ne fait pas, en tout cas physiologiquement. Les résultats des examens qu’a récemment pratiqués le staff médical merengue sur lui, relayés par AS, sont exceptionnels. Son indice de masse grasse (IMG) est ainsi de 7%, quand la moyenne des joueurs se situe plutôt autour de 10 ou 11%. Et sa masse musculaire est de 50%, alors qu’elle ne dépasse généralement pas 46% pour les autres.

Des chiffres exceptionnels qui font du quintuple Ballon d’Or l’équivalent d’un sportif âgé de… 23 ans ! Dès lors, on comprend mieux pourquoi il affirmait, en octobre 2016, vouloir jouer au football jusqu’à ses 40 ans. S’il en fait toujours dix de moins à ce moment-là, Cristiano Ronaldo pourra même prolonger l’aventure bien au-delà. Une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui aiment le détester.