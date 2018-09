Chassez le naturel, il revient au galop ? Après une saison à 5 buts en Liga en 32 matches, Karim Benzema avait trouvé le chemin des filets à cinq reprises lors des quatre premiers matches officiels du Real Madrid cette saison. L'attaquant français donnait l'impression d'avoir changé de rôle, en quelque sorte, avec le départ de la machine à marquer Cristiano Ronaldo, qui est censé lui permettre de penser un peu plus à lui, et de soigner ses statistiques.

Mais l'ex-Lyonnais vient d'enchaîner un troisième match de suite sans marquer et sa prestation face à l'Espanyol (1-0) samedi soir fait penser à Mundo Deportivo que l'on a retrouvé "l'ancien" Benzema: celui qui est très (trop ?) tourné vers le collectif, mais qui n'est pas le chasseur de buts dont le Real Madrid peut avoir besoin, parfois. Le quotidien catalan a trouvé "KB9" "indolent", et "manquant de mordant". Il n'a frappé qu'une seule fois au but, et n'a échangé que deux ballons avec ses partenaires d'attaque, Isco et Marco Asensio, avant son remplacement par Mariano Diaz (59e). Son deuxième remplacement consécutif à l'heure de jeu alors qu'il avait disputé l'intégralité des quatre rencontres précédentes.

Le joueur que Benzema a le plus trouvé est Luka Modric (7 passes), ce qui en dit long sur la participation de l'attaquant français au jeu, loin du but. Mais à l'inverse, on peut remarquer que c'est d'une de ses remises pour le Croate qu'est venue l'action du but d'Asensio (41e). Et sa prestation d'ensemble est loin d'être catastrophique, même s'il a écopé dans Marca de la note d'une étoile (sur trois)... comme 10 des 13 autres joueurs utilisés par Julen Lopetegui. Au bout du compte, c'était surtout un petit Real. Mais Benzema serait bien inspiré, pour éviter de voir resurgir certaines critiques, de se montrer décisif lors des deux chocs à venir contre Séville et l'Atlético de Madrid.



