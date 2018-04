Florentino Perez va bel et bien tenir sa promesse. Le 3 juin dernier, à Cardiff, après la victoire du Real Madrid face à la Juventus Turin (4-1), en finale de la Ligue des champions, le président de la Maison Blanche avait donné sa parole à Cristiano Ronaldo : oui, il allait augmenter son salaire. Mais l’attaquant portugais n’avait depuis rien vu venir, la presse espagnole lui prêtant alors l’intention de quitter le club pour, éventuellement, retourner à Manchester United. Mais il n’en sera donc rien.

Selon le quotidien madrilène AS, les négociations concernant la nouvelle rémunération de "CR7" ont débuté. Jose Angel Sanchez, le directeur général merengue, l’aurait ainsi informé qu’il serait bientôt récompensé de ses efforts. Il faut dire que le quintuple Ballon d’Or ne les ménage pas. Si sa première moitié de saison n’a guère été brillante, il est sur une autre planète depuis le début de l’année 2018, avec 28 buts inscrits en 19 matches toutes compétitions confondues. Impressionnant, à 33 ans.

A priori, tout devrait être bouclé avant la Coupe du monde 2018 et Cristiano Ronaldo pourrait alors rejoindre la Selecçao avec une paie revue à la hausse, passant de 21 à 30 millions d’euros annuels, plus deux de bonus. Ce qui lui permettrait de se rapprocher de Neymar (35 M€ par an au PSG), Lionel Messi restant bien au-dessus (45 M€ au FC Barcelone). Cette augmentation ne devrait néanmoins pas être assortie d’une prolongation. Le natif de Funchal resterait alors lié jusqu’en 2021 au Real Madrid.

Le but de l'année de Cristiano Ronaldo :