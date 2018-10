Pour l'heure, José Mourinho semble avoir sauvé sa place sur le banc de touche de Manchester United, au moins provisoirement. Car nul doute que les prochaines échéances, sur la pelouse de Chelsea samedi prochain en championnat, puis face à la Juventus Turin le mardi suivant à Old Trafford en Ligue des champions, devront permettre au groupe de prouver sa vraie valeur. Dans le cas contraire, l'air deviendra de plus en plus irrespirable pour le "Special One", tête de gondole d'une saison mal embarquée. Néanmoins, certains grands clubs européens aimeraient peut-être que le Portugais reste en poste chez les Red Devils, ne serait-ce que pour avoir plus de chances de signer Paul Pogba...

Comme toute la planète football, le FC Barcelone sait à quel point les relations entre le champion du monde 2018 et son manager sont tendues, et un départ du Français restera d'actualité tant que l'ancien coach de l'Inter Milan ou du Real Madrid restera en place. Alors que dans le cas contraire... Néanmoins, les Catalans ne semblent pas en mesure, d'un point de vue économique, de passer à l'action en janvier, et devront se résoudre à attendre l'intersaison 2019 pour avancer leurs pions. Mais selon le Daily Mail, en coulisses, plusieurs cadres du vestiaire feraient le pressing auprès de la direction du club pour enrôler au plus vite l'ancien Bianconero. Lionel Messi et Gerard Piqué seraient les plus actifs, avec le concours attendu de Samuel Umtiti ou Ousmane Dembélé, sans oublier Clément Lenglet.

Ernesto Valverde serait lui aussi ravi de pouvoir compter sur le Mancunien parmi sa troupe. Mais ce sont certains recruteurs du FC Barcelone qui freineraient des quatre fers. A leurs yeux, le jeu à risque de Paul Pogba ne conviendrait pas nécessairement aux besoin des Blaugranas, qui préféreraient des profils plus sobres, afin de garantir la sécurité et l'équilibre du bloc. Le joueur formé au Havre ne fait donc pas encore l'unanimité chez le géant catalan, qui a prévu de recruter un milieu de terrain d'envergure l'été prochain. Or Adrien Rabiot, dont la venue semblait entendue à en croire la presse espagnole il y a encore peu de temps, aurait finalement fait un pas vers une prolongation au Paris Saint-Germain. Dans cette optique, Paul Pogba deviendrait sans doute la cible prioritaire d'un Barça qui devrait alors se délester de plus de 100 M€ pour espérer finaliser l'opération.