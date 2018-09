La soirée avait pourtant bien débuté pour le Real Madrid. Grâce à Leganes, tombeur surprise du Barça, les Madrilènes avaient en effet une occasion en or de récupérer la première place du classement. Las, c’était sans compter sur une équipe du FC Séville inspirée et auteur d’un véritable récital devant les champions d’Europe.

Grâce à André Silva, auteur d’un doublé et déjà six buts au compteur en Liga, et Wissam Ben Yedder, encore buteur trois jours seulement après son triplé sur la pelouse de Levante, la victoire des Andalous était d’ailleurs acquise dès le passage aux vestiaires (3-0). Une situation rarissime puisqu’il fallait remonter à 2003 pour trouver trace d’un Real ainsi mené de trois buts à la pause. Incapable de réagir, le Real est tout juste parvenu à stopper l’hémorragie en deuxième période.

Et maintenant, l'Atlético...

Il en aurait fallu néanmoins plus pour que les Madrilènes se rassurent à quatre jours du choc face à l’Atlético Madrid. Et ce d’autant plus qu’après Isco, victime d’une crise d’appendicite en début de semaine, c’est Marcelo qui a rejoint l’infirmerie, touché à la cuisse et vraisemblablement d’ores et déjà forfait pour le derby.

"Nous sommes déçus. Le Barça a perdu et il était important de gagner. Mais on a fait trop d’erreurs et Séville en a profité. Ils ont joué avec beaucoup plus d’intensité que nous et leur victoire est méritée", pouvait bien constater Thibaut Courtois dans des propos relayés par AS. Un constat identique à celui livré par son entraîneur. "Cette défaite est facile à expliquer. On a fait un mauvais match, très mal débuté cette rencontre. A l’inverse des Sevillans qui ont bien démarré. Il faut féliciter Séville. Nous n’avons simplement pas été à la hauteur", a ainsi confié Julen Lopetegui, la tête déjà au derby. "Il faut vite tourner la page et penser au match de dimanche."