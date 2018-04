Après avoir assuré l’essentiel mercredi soir lors de son quart de finale aller de la Ligue des champions contre l’AS Rome (4-1), et avant de retrouver le club italien mardi pour le retour, le FC Barcelone doit se replonger dans la Liga. Et contre Leganés ce samedi (20h45, 31e journée), la formation catalane espère bien assoir un peu plus sa domination sur le championnat d’Espagne, alors que ses deux rivaux, le Real Madrid et l’Atlético, s’affrontent le lendemain pour le derby madrilène (16h15). Pour ce match face au quatorzième, l’équipe d’Ernesto Valverde compte bien évidemment garder son invincibilité, d’autant plus qu’un nouveau record se profile.

Seule équipe encore invaincue en championnat cette saison en Europe, le Barça peut en effet égaler un record qui n’a pas été atteint depuis… 38 ans ! Car en 1980, la Real Sociedad avait en effet réussi une incroyable série de 38 matches sans défaite en championnat (22 victoires et 16 nuls) entre la saison 1978-1979 et la suivante.

Une saison invincible ?

Leader incontestable avec 23 succès et 7 nuls, le club catalan en est pour le moment à 37 si l’on rajoute les sept dernières rencontres disputées lors du dernier exercice, toutes remportées d’ailleurs. Un nouveau résultat positif contre Leganés ce samedi pourrait donc permettre à Lionel Messi et ses coéquipiers de rentrer un peu plus dans l’histoire, avant éventuellement de battre ce record définitivement contre Valence le week-end prochain.

"C’est un record qui remonte à longtemps donc c’est difficile à aller chercher, mais on a une chance de le faire", a pour sa part analysé Ernesto Valverde en conférence de presse d’avant-match vendredi. Ce qui est certain, c’est que le FC Barcelone a toutes les cartes en main pour, malgré les absences de Sergio Busquets et Lucas Digne. D’autant plus qu’en cas de succès, le Barça se rapprocherait encore un peu plus d’un autre record : devenir la première équipe à ne pas perdre un seul match en Liga sur une saison à 38 oppositions (le Madrid FC avait réalisé cette performance en 1931-1932 en 18 matches, Ndlr).