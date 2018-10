Les soucis actuels en défense à Barcelone sont pris très au sérieux. A la blessure de Samuel Umtiti s'est ajoutée celle de Thomas Vermaelen. De son côté, Gerard Piqué a multiplié les prestations décevantes. Mais pendant la trêve internationale, il a préféré se rendre à Shanghaï afin de discuter avec des joueurs réticents à disputer la Coupe Davis nouvelle formule qu'il a mise en place.

"Piqué est plus impliqué pour son business que pour le terrain de jeu"

D'après l'émission El Chiringuito: "Au Barça, on insiste sur le fait que Piqué est plus impliqué pour son business que pour le terrain de jeu et la direction est très énervée qu'il ait effectué 10 000 km à l'aller et au retour pour rallier Shanghaï". Autrement dit, Piqué a tout intérêt à être prêt pour la reprise...