Entre ses débuts prometteurs en 2002 au sein de l'équipe professionnelle, et ses adieux poignants l'été dernier, Andrés Iniesta a laissé une empreinte indélébile au FC Barcelone, comme Xavi Hernandez avant lui. Mais à 34 ans, le milieu de terrain polyvalent ne se sentait plus capable de rendre encore des services à son club formateur, et s'est donc exilé au Japon, pour défendre les couleurs du Vissel Kobe. Un peu partout en Espagne, et plus encore en Catalogne, on regrette évidemment le joueur génial et classieux qu'il était.

Mais tout n'a pas été parfait pour le légendaire Blaugrana au cours de son parcours professionnel. Dans un entretien accordé à La Sexta, l'intéressé y révèle notamment avoir souffert de dépression en 2009, un an avant de soulever la Coupe du monde avec la Furia Roja. En sélection, Andrés Iniesta aussi faisait partie des rares joueurs à faire l'unanimité, passant outre la rivalité historique entre le Real Madrid et le FC Barcelone. L'homme aux 131 capes a réussi à gagner le respect des socios de l'ennemi, ce qui pourrait faire quelques envieux parmi Sergio Ramos ou Gerard Piqué. Même le passage de José Mourinho sur le banc de touche du Real Madrid n'a pas fait chuter sa cote de popularité dans le camp d'en face.

Pourtant, de l'aveu même d'Andrés Iniesta, lorsque le "Special One" était en poste du côté de Santiago-Bernabéu (2010-2013), les relations entre les deux clubs étaient au plus mal. "Il ne s'agissait plus de la rivalité qui existait auparavant, cela allait bien au-delà, c'était devenu de la haine. Cette atmosphère s'est développée et était insupportable. La tension entre le Barça et le Real créée par José Mourinho a causé beaucoup de dégâts, les relations se sont détériorées, ça a dépassé les limites au point que ça a nui également à l'équipe nationale et à ses joueurs", explique-t-il. Depuis, les rapports entre Merengue et Blaugrana se sont quand même apaisés...



