"La France a totalement mérité d'être championne du monde." Cette phrase n'est pas signée Didier Deschamps mais Diego Godin, ce vendredi dans les colonnes de L'Equipe. Le capitaine de la Celeste, éliminé par les Bleus en quart de finale du Mondial russe (2-0), n'est pas rancunier. Il faut dire que l'Uruguayen incarne parfaitement ce style de jeu, apprécié dans son pays et prôné par Diego Simeone à l'Atlético de Madrid.

"La France a magnifiquement défendu et a attaqué avec une grande efficacité. C'est ça, bien jouer !"

"Elle a mieux joué que les autres, justifie Godin. Oui, elle a bien joué. La France a magnifiquement défendu et a attaqué avec une grande efficacité. C'est ça, bien jouer ! Après, jouer joliment, c'est autre chose. L'esthétique ne fait pas remporter des titres." Un discours qu'Antoine Griezmann, son coéquipier chez les Colchoneros depuis 2014, a appris et adopté. "Grizi" en est aussi devenu un symbole, alliant efficacité et travail défensif.

"Griezmann fait la différence"

"Un joueur qui fait passer le collectif avant sa personne"

"Le rôle d'Antoine va beaucoup plus loin que de marquer des buts ou de faire des passes décisives, analyse Godin. C'est avant tout un homme d'équipe, un joueur qui fait passer le collectif avant sa personne et qui assure une fonction tactique toujours importante. Il sait et il sent ce qu'il doit réaliser sur la pelouse en faveur du bien commun. Antoine comprend extrêmement bien le jeu et prend les bonnes décisions en faveur des autres. Il possède, de plus, une intelligence émotionnelle pour se mouvoir comme il faut sur le terrain."

Des qualités suffisantes pour permettre à Griezmann de rafler la récompense individuelle ultime en fin d'année ? "Antoine fait la différence. Comme coéquipier, comme capitaine, comme ami, j'espère de tout cœur qu'Antoine va remporter le Ballon d'Or." Il faut dire que les deux hommes sont particulièrement proches, Godin étant notamment le parrain de la fille de Griezmann...