Le Barça semble supporter de moins en moins bien l’attitude d’Ousmane Dembélé. C’est tout du moins ce qui est martelé en Espagne depuis l’absence de l’international tricolore lors de l’entraînement de jeudi. Et s’il était bien présent avec le groupe vendredi, Ernesto Valverde a décidé de ne pas le convoquer pour le match face au Betis Séville, ce dimanche pour le compte de la 12e journée de la Liga. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce samedi, l'entraîneur a répondu: "Une sanction ? Non. Chacun peut l’interpréter comme il le veut." Une interprétation qui va complètement dans le sens d’une sanction… "Dembelio" (un jeu de mot avec le nom du joueur et un problème) ont d'ailleurs titré les quotidiens Sport et Mundo Deportivo avant même cette décision. Le cas du Français risque d'autant moins de s'arranger que Malcom a su saisir sa chance en marquant contre l'Inter Milan.

Vuelve Leo #Messi

El ’10’ del Barça entra en la convocatoria para el #BarçaBetis pic.twitter.com/5iHZVjCuee — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 10 novembre 2018

A l’inverse, tout Barcelone va retrouver le sourire avec le retour attendu et confirmé de Lionel Messi. S’il avait voyagé avec l’équipe à Milan en Ligue des champions dans la semaine, l’Argentin avait finalement assisté à la rencontre depuis les tribunes. Cette fois, le docteur Ricard Pruna a donné son feu vert. Après 3 semaines et 5 matches manqués, la « Pulga » va donc pouvoir retrouver les terrains face au Betis. "Il n'a plus peur de la chute, il va bien", a confirmé Valverde.

L’autre bonne nouvelle vient de la présence dans les 19 convoqués de Samuel Umtiti. Le défenseur international français n’a plus joué depuis le 26 septembre dernier mais son choix de ne pas se faire opérer du genou serait donc le bon. Les prévisions les plus pessimistes prévoyaient un retour en 2019, il va pouvoir revenir bien plus tôt.