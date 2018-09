Il n’a que 24 ans, mais Michy Batshuayi (20 sélections, 10 buts) a déjà sacrément bourlingué en Europe depuis ses débuts et sa révélation sous les couleurs du Standard de Liège, rejoint en 2008 à l’âge de 14 ans. A bien des égards, l’ancien Marseillais est un footballeur de son siècle qu’il marque aujourd’hui à sa façon en devenant justement au 21e siècle le premier joueur à marquer dans quatre grands championnats européens. Joueur talentueux sans aucun doute, mais incapable de se fixer.

Mercredi soir, « Batsman » a débloqué son compteur sous les couleurs du FC Valence, son quatrième club en l’espace de quatre saisons après l’OM, Chelsea et Dortmund. Un premier but en Liga lors du nul concédé à Mestalla face au Celta Vigo (1-1), après avoir marqué en Ligue 1, en Premier League et en Bundesliga que l’attaquant international a accompagné de ce message sur les réseaux sociaux : "Seulement un pas… Nous ne nous rendrons pas, ni aujourd’hui, ni demain." Il faut dire que le début de saison totalement raté du club Che, sans la moindre victoire et seulement quinzième après six journées (5 nuls, 1 défaite), n’a pas aidé une recrue belge en retard sur sa préparation, après son arrivée tardive et le beau parcours des Diables Rouges jusqu’en demi-finales de la dernière Coupe du monde (*).

"Je me sens dévasté de ne pas avoir pu lui donner plus de temps de jeu." Roberto Martinez

Barré par Rodrigo et Gameiro, Michy était même sous le coup de l’ultimatum lancé par Marcelino, coach sous pression, qui lui avait donné jusqu’à mi-septembre pour être prêt physiquement. Son but, aussi symbolique soit-il, devra en appeler d’autres, si l’ancien Marseillais veut enfin dépasser ce statut d’éternel second rôle instable. Auquel pourtant même son sélectionneur souhaiterait l’arracher. Roberto Martinez ne disait pas autre chose lors de la dernière trêve internationale, après avoir été contraint de maintenir Batshuayi sur le banc en Islande, quatre jours après que ce dernier avait inscrit un doublé face à l’Ecosse : "Je me sens dévasté de ne pas avoir pu lui donner plus de temps de jeu. Parce que Michy a atteint un niveau très élevé toute la semaine à l’entraînement." "C'est quelqu'un de très enthousiaste et qui travaille beaucoup", avait continué de complimenter le technicien devant les caméras de la chaîne flamande VTM. Marcelino finira-t-il par déceler ces qualités ? La carrière de Batshuayi, pour vraiment décoller, en aurait bien besoin…

(*) Batshuayi a inscrit un but en trois matches joués lors de ce Mondial 2018.