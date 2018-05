La Liga : Barcelone, un record s'en va...

"Ça m’énerve beaucoup de ne pas terminer la saison invaincu." Ernesto Valverde ne cache pas la frustration qui s’est emparée du FC Barcelone après le revers concédé à Valence contre Levante (5-4), dimanche. Un match incroyable qui a mis fin à une série de 43 matches sans défaite pour le Barça dont le dernier revers remontait au 8 avril 2017 contre Malaga (0-2). Et forcément à la 37e journée, le Barça se voyait déjà écrire l’histoire en terminant la saison sans la moindre défaite…

Il aurait fallu pour cela montrer beaucoup plus de caractère en défense pour mieux contrôler les contre-attaques adverses qui ont fait énormément de dégâts. Or, pour ce duel Valverde avait formé une charnière inédite composée de Vermaelen (blessé après 27 minutes) et Yerri Mina… "Quand il y a de l’enjeu, c’est très différent. Or, ça fait une semaine qu’on est champions. Il y a toujours un match dans lequel, ça ne tourne pas dans ton sens et pour l’adversaire c’est l’inverse", ajoute un Ernesto Valverde manifestement très déçu.

Un entraîneur énervé que son équipe ait pu encaisser 5 buts. Levante a d’ailleurs mené 5-1 avant la révolte d’un Barça emmené par Coutinho finalement auteur d’un triplé tandis que Luis Suarez a transformé un penalty à la 71e. Le Barça songeait alors encore au match nul… Mais sans Messi, la lumière n’est pas venue.