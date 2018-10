C'est la crise au Real Madrid... Samedi, les Merengues ont concédé un quatrième match de rang sans victoire toutes compétitions confondues, et ont déjà mordu la poussière à trois reprises en championnat depuis l'entame de l'exercice en cours, série à laquelle il faut ajouter l'échec en Supercoupe de l'UEFA contre l'Atlético de Madrid. Les partenaires de Sergio Ramos sont tombés de haut à Alavés (1-0) lors de la 8e journée de Liga, et doivent désormais faire face aux nombreuses critiques. Mais plus que les joueurs, ce sont l'entraîneur et le président qui se retrouvent en première ligne.

Florentino Pérez est confronté à l'un de ses plus grands échecs, lui qui n'a pas réussi à recruter de stars pendant l'été, après avoir laissé partir Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin. Et dans les colonnes d'El Pais, on met en avant la stratégie de l'homme d'affaires, qui avait toute confiance en Gareth Bale pour devenir le leader incontesté et incontestable de la nouvelle équipe. Ce Gallois qui enchaîne les pépins physiques depuis plusieurs mois, et a demandé à sortir en fin de partie ce week-end car il était fatigué... La presse espagnole ne manque évidemment pas de rappeler qu'un leader ne demande jamais à sortir, qu'il soit fatigué ou non...

Zidane avait prévenu !

Or, avec Zinedine Zidane, l'ancien Spur de Tottenham était tout sauf un attaquant essentiel. En janvier 2018, le technicien français aurait signifié à son président qu'il voulait laisser partir ce membre éminent de la BBC. Florentino Pérez semblait d'accord, à condition que le champion du monde 1998 accepte la venue de Neymar, un joueur sur qui Zizou aurait pris des renseignements et qui alors aurait été décrit comme un joueur manquant de sérieux au niveau professionnel. Bon gré mal gré, le successeur de Rafael Benitez aurait accepté... Sauf que le doublé décisif de Gareth Bale en finale de la Ligue des champions face aux Reds de Liverpool aurait abouti à un revirement de situation. Florentino Pérez, persuadé que l'ancien joueur de Southampton avait les épaules pour devenir le vrai patron du Real Madrid, aurait informé l'entourage du premier concerné que ses intentions avaient changé le concernant, qu'il serait conservé et que Zinedine Zidane allait être poussé à l'utiliser plus souvent. La suite, tout le monde la connaît... Le Real Madrid a vu son coach tricolore plier bagage, laissant seul Florentino Pérez et ses convictions se faire démonter sur la place publique.