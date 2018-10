C'est une scène, contée par El Pais, qui en dit long sur l'image qu'ont désormais les joueurs du FC Barcelone d'Ousmane Dembélé. Lors d'une séance d'entraînement, après la victoire décrochée face à Séville (4-2) samedi dernier, l'un des membres du staff barcelonais a invité les titulaires de la veille et Dembélé à rester en récupération. "Ah bon, Dembélé a joué ?", a alors lancé un cadre du vestiaire, ce qui a provoqué un rire collectif. Même si, en vérité, la situation de l'international français n'amuse plus grand-monde en Catalogne.

Avec la blessure de Lionel Messi, il aurait été logique l'ancien Rennais débute le match face à l'Inter Milan en Ligue des Champions. Mais c'est Rafinha qui lui a été préféré, et Dembélé n'est même pas entré en jeu. Selon Sport, ce n'est pas une sanction après son arrivée en retard, au Camp Nou, pour le match. Mais plutôt parce que, lors de ce fameux match face à Séville où Messi s'est blessé, Dembélé, qui n'avait pas ses chaussures aux pieds, a mis beaucoup de trop de temps (6 minutes, précisément) à se préparer pour remplacer l'Argentin. "On a joué 10 minutes avec un joueur de moins", a pesté Ivan Rakitic, prouvant ainsi qu'il n'est plus tabou de critiquer publiquement l'international français.

Avec les Bleus, Didier Deschamps, lors du dernier rassemblement, ne s'était pas privé pour adresser un vrai avertissement à Dembélé, en l'appelant à plus de régularité et de professionnalisme. A Barcelone, c'est toujours un sujet de crispation, depuis la saison passée, où les blessures répétées de l'ancien joueur de Dortmund pouvaient être mises en relation avec une hygiène de vie douteuse. Le Barça lui a déniché un nouveau cuisinier, pour s'occuper de ses repas, un Français cette fois-ci pour éviter la barrière de la langue. Mais le fait est que Dembélé a du mal à s'intégrer, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain, où son bon début de saison (5 buts en 6 matches), désormais lointain, ne le protège plus des critiques.

Sachant que tout ce qui est écrit actuellement sur Dembélé, ou presque, était également valable la saison passée. "Il n'apprend pas grand-chose, mais on dirait surtout qu'il ne veut pas apprendre", résume-t-on dans le vestiaire barcelonais. A voir si Dembélé aura la confiance de son entraîneur, et de ses coéquipiers, pour le Clasico de dimanche face à Barcelone. On ne s'étonnera pas s'il débute encore sur le banc.