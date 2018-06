La clause particulière de Monchi lorsqu'il était à Séville

Monchi, l'actuel directeur sportif de l'AS Rome, était encore en poste au FC Séville il y a un an. Connu pour ses talents de recruteur, il avait notamment permis au club de recruter plusieurs pépites (Sergio Ramos, Dani Alves, Ivan Rakitic...).

L'an passé, l'Espagnol avait demandé au FC Séville d'annuler son contrat au mois d'avril, se plaignant d'épuisement. Après des années de bons et loyaux services, le club andalou avait accepté sa requête et l'avait laissé partir sans obligation contractuelle. Et selon El Mundo Deportivo, la seule condition posée par les Blanquirrojos était tout simplement... de ne pas signer dans un autre club de Liga. Les Sévillans comptaient ainsi éviter un départ vers le FC Barcelone.

S'il était épuisé l'an passé, Monchi a rapidement repris du poil de la bête, puisqu'il est par la suite arrivé à l'AS Rome. Et en ces quelques semaines de début de mercato, il a déjà oeuvré à l'arrivée de deux joueurs, dont le prometteur néerlandais Justin Kluivert.