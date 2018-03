Koke ouvre les portes de l'Atlético à... Isco !

Manifestement pas à son aise au Real Madrid, Isco n'en a pas moins régalé face à l'Allemagne (1-1) et surtout face à l'Argentine (6-1). Au-delà de son triplé, c'est sa qualité de jeu qui a été éblouissante.

Du coup, Koke lui a fait une proposition pour son avenir. "Isco, je le vois bien, je suis avec lui en sélection et quand il joue avec nous c'est le meilleur. Il évolue à un niveau spectaculaire. Je ne le vois pas au quotidien et je ne connais pas les plans de Zidane mais moi Isco j'adore et s'il n'a pas de continuité au Real, il l'aurait à l'Atlético", a-t-il plaidé. Pas sûr que ça suffise pour le convaincre de passer du côté de l'autre club de la ville...