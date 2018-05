Keylor Navas: "Le Real a déjà signé un nouveau gardien"

Auteur d'une prestation remarquable en demi-finale retour de la Ligue des champions, Keylor Navas a été chaudement félicité par ses coéquipiers. En zone mixte, il n'a pas boudé son plaisir, et à une question sur le recrutement potentiel d'un nouveau gardien pour la saison prochaine, il a répondu de manière humoristique: "Ils ont déjà engagé un nouveau gardien. Je me suis coupé les cheveux, je suis un autre homme." Plus sérieusement, et toujours pour Marca, il a ajouté: "Les capitaines m'ont toujours soutenu, quand ça va bien et quand ça va mal. Nous sommes un groupe unis et c'est très important".