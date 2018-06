José Enrique opéré d'une tumeur au cerveau

José Enrique, l'ancien latéral gauche de Liverpool, a révélé ce samedi dans Marca qu'il avait été opéré récemment d'une tumeur au cerveau.

Un mal qui a été décelé il y a un mois quand il a été pris de migraines, avant de commencer à souffrir de troubles de la vision. José Enrique a été opéré à Londres dans un hôpital spécialisé. "Les deux pires jours de ma vie, raconte-t-il. Ensuite je suis resté au lit cinq jours sans bouger."

L'Espagnol est aujourd'hui en phase de convalescence et récupère plutôt bien. "On m'a dit que j'avais de bonnes chances perdre la vue, mais j'ai retrouvé la vision, et même les médecins étaient surpris." Marca a publié une vidéo où de nombreux joueurs (Philippe Coutinho, Luis Suarez, Keylor Navas, Pepe Reina, Paulo Dybala...) souhaitent un prompt rétablissement à José Enrique.