Griezmann répond à Ronaldo

"Feliz cumpleanos Mia !" L'anniversaire de sa fille inspire Antoine Griezmann. Il y a un an jour pour jour, l'attaquant Français arrachait le nul à Santiago-Bernabeu dans le derby de Madrid (1-1). Un an plus tard, pour les deux bougies soufflées par sa petite merveille, Papa "Grizi" a récidivé. Même endroit, même scénario et même résultat pour l'Atlético Madrid qui maintient le Real Madrid à distance avec ce nul comptant pour la 31e journée de Liga (1-1).

Deuxième du classement devant le Real au coup d'envoi, l’Atletico Madrid aura joué son jeu défensif habituel, s’appuyant sur des contres tranchants, tandis que la Maison Blanche a dominé le jeu sans parvenir à l’emporter. La faute à un manque de réalisme dû à la barre transversale mais surtout à Jan Oblak, imbattable... Sauf pour Cristiano Ronaldo, d'une volée du droit dans le dos de Lucas Hernandez (1-0, 53e). le plus dur était fait mais Antoine Griezmann a encore tout gâché en concluant une offensive qu'il avait amorcée (1-1, 57e). Un score de parité qui ne bougera plus après la sortie de "CR7", préservé pour la Ligue des champions malgré le net avantage pris par les hommes de Zinédine Zidane sur la Juventus Turin (0-3 à l'aller).

"On aurait mérité plus aujourd'hui, mais peut être qu'on aurait pu perdre sur une contre-attaque, regrettait l'entraîneur merengue au micro de beIN SPORTS. Je pense que ce qu'on a proposé méritait plus, mais le football est comme ça. On est un peu déçu. Cristiano Ronaldo a besoin de repos, de temps en temps il lui en faut. On va beaucoup mieux depuis un moment et j'espère qu'on pourra aller chercher cette deuxième place." Avec ce point, les Colchoneros ont pourtant verrouillé la place de dauphin, conservant quatre longueurs d'avance sur le Real Madrid. Merci Griezmann ? Merci Mia !